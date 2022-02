Kaag wil dolgraag zo veel mogelijk van dit soort figuren naar ons land halen. Ze is zelf getrouwd met een terrorist, want hoe je het ook wil zien: PLO blijft PLO ook al geef je het een andere naam.

Rutte interesseert het niet en verder is er een bestuurlijke elite die in niets anders kan denken dan protocollen met er over heen een sausje goede bedoelingen.

Zij beseffen niet (of het interesseert niet)dat dit roofdieren zijn. Niet onze gewone roofdieren die jagen voor voedsel, maar de roofdieren uit horrorfilms die doden om te doden. Ik geloof niets van het tot inkeer komen van dit soort vrouwen. Liegen mag tegen ongelovigen, en dat zijn wij. Het doel is straf ontlopen of zo kort mogelijk en vervolgens de draad oppakken. Het is wachten op een aanslag door een van deze parasol-vrouwen, of door iemand die door hen opgeleid is, of anderszins door hen geholpen is.

Zij hebben een keuze gemaakt voor islamitische staat, een land dat niet erkent was, maar wel degelijk bestond. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan ongekende misdaden en wreedheden. Ik vrees dat onze rechtspraak in deze vast zal lopen omdat de bewijzen niet rond zijn te krijgen.

Kijk alleen al naar die Hilversumse kopschoppers. Hoeveel moeite kost het niet om daar een oordeel te vellen voor de rechtbank. Dat deze mensen als groep schuldig zijn, staat wel vast, maar het systeem van rechtspreken is eindeloos verzand in alles precies willen weten. Lukt al niet met iets wat in Spanje gebeurd is, en dus helemaal niet met wat in een niet erkent en chaotisch land als IS gebeurd is.