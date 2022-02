Nederland haalt vijf IS-vrouwtjes op uit het kalifaat Syrië om hier de boel te komen verzieken. Drie keer kudt natuurlijk: zo zou Hafida H. door IS zijn opgeleid om terug te keren naar Europa en een aanslag te plegen zodra daar de kans voor is. Alvast hartelijk welkom Hafida! In een Kamerbrief koketteren Dilan Yesilgöz (Jus) en Wopke Hoekstra (BuZa) evenwel dat de kalifaatkippetjes hier in de slangenkuil der D66-rechters gegooid gaan worden: "De verdachten worden bij aankomst in Nederland aangehouden ten behoeve van strafrechtelijke vervolging. De meereizende kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Met de overbrenging naar Nederland beoogt het kabinet te voorkomen dat deze vijf verdachten straffeloos blijven." Jihadbruidjes krijgen doorgaans een paar jaartjes cel en dan zijn ze weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. Maar wie of wat halen we nu eigenlijk (weer) in huis?

Nawal Hammoudi (27 november 1985, Schiedam) reisde circa tien jaar geleden vanuit Utrecht met haar man en twee kinderen naar het kalifaat. Ze is door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangemerkt 'als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is'. Nawal bezocht 'begin deze eeuw huiskamerbijeenkomsten' van de Hofstadgroep en... Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh. Volgens Nawal zegt dat helemaal NIETS over wie ze is. Wel deed ze foekie foekie met IS'er Mimoun D., die gevangen zit in Hassakah. De droom van Nawal als ze terug is in Nederland: "Wat ik dan wil eten? Poffertjes."

Hafida Haddouch (22 december 1991, Delft) snapt er helemaal niks van. Ook zij is door BuZa aangemerkt als 'persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.' Ze wordt gezien als 'lid van een groep vrouwen die zijn opgeleid om in Nederland aanslagen te plegen', zelf is dat haar een raadsel. Volgens verklaringen van de Belgische jihadist Bilal el-M. echter, zou in ieder geval één Nederlandse door IS opgeleid zijn om bij terugkomst in Europa aanslagen te plegen met explosieven. Die Nederlandse is... Hafida Haddouch, strijdnaam Umm Ibrahim. Op haar vermoedelijke Facebookpagina stond ze met een foto van een IS-vlag en een pistool. Ze papte aan met gingerterrorist Thijs Belmonte, alias Anwar alias de bloemkooljihadi, met wie ze ook is getrouwd en een kind kreeg. Belmonte was aanwezig bij onthoofdingen, twitterde een foto van een net afgehakt hoofd, maar helaas pindakaas: hij is deaud.

Amber Charlaine Klijn (15 augustus 1995, Dordrecht), net als haar dinnetjes aangemerkt als staatsgevaarlijke gek. Amber weigert afstand te nemen van het gedachtegoed van Islamitische Staat: "In elke organisatie zijn er mensen die goede dingen doen en mensen die slechte dingen doen. Ik ga niet de hele organisatie bestempelen als slecht." Ze deed in het kalifaat foekie foekie met Redouan Dahri, zo zag hij er vroeger uit, strijdnaam Abu Usama Al Ghazi. Onze Redouan werd opgeleid in de At-Taqwa-moskee in Culemborg maar dat vond hij maar slappe hap, dus trok hij naar Syrië. Daar werd hij getraind door Afghanen en Tsjetsjenen. Redouan zit in een Koerdische gevangenis (geen pretje) en alleen is ook maar alleen, en dus wil Amber terug. Zodra ze hier weer is wil ze heel graag weer een keertje in de rij staan bij de Albert Heijn, want ze mist ons landje wel! "Zelfs het niet-voordringen in de rij bij Albert Heijn. Hier zijn mensen onbeschoft en asociaal. In Nederland hebben mensen respect voor elkaar." Mogen wij alvast een AMBER ALERT?

Meryam (nu 32 of 33 jaar oud, hier rechts, toen ze nog een kleuter was) is de dochter van Hoessein Sanoussi (achternaam via Radio1), een hoofdrolspeler in de documentaire 'De Verloren Kinderen van het Kalifaat' van Sinan Can. Ook schoof Hoessein aan bij Pauw om zijn verhaal te vertellen: Hoessein was getrouwd met ene Naima (later meer), maar de boel liep in de soep. Naima ging met Meryem in Zoetermeer wonen en daar liep meisje Meryem de deur plat van de Al-Qibla-moskee. Ze kwam in contact met haatprediker Mohamed Talbi alias Abu Bashir alias 'Abu Basheer al Hollandi' en dat liep natuurlijk helemaal verkeerd. Ze ging zich verkleden als parasol en reisde af naar Syrië. Daar 'woonde ze onthoofdingen bij'.

Die gehersenspoelde gek haalde vervolgens haar moeder Naima over om óók naar Syrië te komen - ze deed het ook nog. Naima werd door 'bekenden van Meryem' overgehaald om lezingen en preken bij te wonen in de Al-Qibla-moskee; ook gaf ze huiskamerlezingen. Ook moeders kreeg de kronkel in de kop en samen met ventje Ilyas (toen 15), broertje van Meryem, vertrok ook zij naar het kalifaat. Die Ilyas speelde niet met speelgoed, maar met zijn leven: hij ging knokken voor IS, zo ging hij om met Jermaine Walters (†) van de Hofstadgroep. En nu is hij dood, omgekomen bij een bombardement. Houssein: "Ik twijfel er niet aan dat mijn kinderen mensen hebben vermoord. Dat is de harde realiteit."

En zo weet u weer precies wat de vvd allemaal in huis haalt. HALLO ALLEMAAL. WAT FIJN DAT JULLIE ER ZIJN