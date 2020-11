"Jihadiste 'Mooie Angela' op weg naar Nederland"

"Inmiddels zijn er zo’n 60 Nederlandse jihadisten teruggekeerd uit Syrië en Irak."

En dit gaat er voor mij persoonlijk voor zorgen dat ik as maart PVV ga stemmen. Ja, er zijn heel veel problemen in Nederland die lastig op te lossen zijn, en ja, er wordt af en toe episch geblunderd (toeslagenaffaire), maar dit specifieke probleem had allang opgelost kunnen en moeten zijn. Het is geen heel moeilijk probleem: ISers zijn smerige ratten die je niet in je samenleving wilt hebben; doe er dan ook alles aan om ze buiten de deur te houden. Trek collectief hun Nederlanderschap in; maak als regering/samenleving duidelijk dat ze hier niet welkom zijn, dat ze, als ze er toch in slagen illegaal hier binnen te komen, nergens aanspraak op kunnen maken, meteen opgesloten worden voor onbepaalde tijd tot ze Nederland uitgetrapt kunnen worden.

Maar dat wordt allemaal niet gedaan. Ze worden opgehaald met het vliegtuig onder marechaussee begeleiding voor een Mickey Mouse rechtszaakje en daarna weer losgelaten in de samenleving. Deze Angela B. is trouwens nog steeds een aanhanger van het 'gedachtegoed' van IS:

"Ook lijkt B. nog niet gebroken te hebben met haar radicale gedachtegoed. Waar andere terugkeerders in de rechtbank stelden hun extremistische ideeën te hebben achtergelaten in het kalifaat, stelde B. recent in een tv-documentaire dat ‘ze achter de gedachte van de Islamitische Staat staat'."

Ik ben 'islamofoob' zoals dat heet. En dat komt omdat dit soort figuren en hun duizenden sympathisantjes hier gewoon vrij rond banjeren. Dat komt omdat 100.000+ van die figuren een petitie ondertekenen waarin ze eisen dat 'belediging' van de profeet en hun geloof strafbaar wordt gesteld. En dat komt omdat met de regelmaat van de klok slagers opduiken als die onthoofdende Tsjetsjeen en Tunesiër, en die Weense slager.

Deze Angela B. komt hierheen, omdat de rat Samir A. geld heeft ingezameld om mensensmokkelaars te betalen om die IS ratten naar Turkije te smokkelen. En er is grif gelapt door de islamitische gemeenschap.

Dat maakt dat ik islamofoob ben en ik ook iemand als Kauthar zal wantrouwen als ze straks haar hoofddoek in de Tweede Kamer zal ophouden. En het maakt dat mijn stem in maart naar Wilders zal gaan.