: Dus van alle instituten geniet de rechtspraak juist het meeste vertrouwen?! En dat terwijl de kern van de waarheid is dat men zich mee laat slepen door volksmenners? Nou dan wil ik nog geen eens meer weten wat er voor vertrouwen dan wel niet is in de andere instituten... U doet nu net of het vertrouwen in de rechtspraak onwijs goed is in Nederland, omdat het juist iets minder kut gesteld is met dat vertrouwen dan in iets anders.

Nee, nee, beldewouten!

Zolang er hier in Nederland: De vader en zoon die in 2016 tijdens een mogelijke straatrace in Loosdrecht de dood van de 19-jarige Fleur Balkestein veroorzaakten, zijn vandaag in hoger beroep opnieuw veroordeeld. Vader Walter van W. krijgt drie jaar cel. Zoon Casper krijgt een taakstraf van 100 uur. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Ook krijgen ze rijontzeggingen van vier en één jaar...

Is er geen vertrouwen!