Dat heb je dan weer niet bij de sjaria: dat je zelfs tegen een uitspraak in hoger beroep nog in cassatie kunt gaan. Maar dit is Nederland Ons land waar je in cassatie mag. En dat gaan de kalifaatkippen (die van de rechtbank een beetje ongelijk kregen en van het hof helemaal ongelijk) dan ook doen. "In cassatie hopen hun advocaten aan te tonen dat de rechtbank het niet kan maken ze in detentiekampen in Syrië aan hun lot – en mogelijk martelingen – over te laten." Vrouwen die willens en wetens afreisden naar een regime waarvan martelingen zeg maar echt het ding zijn, eisen nu dus dat het land dat zij de rug toekeerden hen komt helpen. We zeiden het in het begin van deze zaak, en we zeggen het nu weer. Het gore lef.