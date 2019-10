Schrijft u maar op mensen. 17 oktober 2019. Een glorieuze dag in de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat. Het is namelijk de dag waarop bekend werd dat naar de Islamitische Staat afgereisde vrouwen een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse Staat. Dat leest u goed. Mensen die zich hebben aangesloten bij de volkerenmoordenaars van IS stappen nu naar de rechter omdat ze vinden dat ze door Nederland uit de ballenbak gehaald moeten worden. Allemaal omdat de situatie gevaarlijk is voor de (al dan niet gebrainwashte) kinderen en je volgens mensenrechtenverdragen moeders niet van kinderen mag scheiden. Ja hoor eens. Dus je brengt zelf eerst je kinderen in gevaar door je bij die gekken aan te sluiten en als het dan allemaal wat minder florissant is dan in de TUI-folder op de moordvideo's eis je dat Nederland, het land dat je de rug hebt toegekeerd, je kind komt ophalen en jou er nog even bij. Als er ook maar één verdrag is wat er voor zorgt dat onze rechters 1 november aanstaande door de knieën gaan voor deze hondsbrutale landverraders, dan gaan wij ervan uit dat het kabinet dat verdrag onder bezielende leiding van de vvd per kerende post opzegt. En rap een beetje. Maak het nou zeg.

ONDERTUSSEN AAN HET FRONT: Mike Pence kondigt staakt-het-vuren in Noord-Syrië aan.