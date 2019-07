Het lukt ons landelijk & lokaal bestuur nog niet eens om de quasisalafistische Haga-madrassa in Mokum te ontmantelen, maar ondertussen wordt op een geheime locatie die u niet mag weten een Hollands zomerkamp ingericht voor de 210 ziek-religieus gehersenspoelde kalifaatkids die we ze uiteindelijk doodleuk allemaal terug gaan halen. Grapperhaus wil het, de Kinderombudsman jengelt er al jaren om en u heeft er echt absoluut helemaal totaal geen greintje zin in - dus gaat het gewoon gebeuren. De kostbaar klinkende "orthopedagogische setting" is gereed, superdure specialisten staan met Jij Bent Welkom-vlaggen en Peppa Pig-knuffels Osratouna-liedjes te wachten en iedere millimeter van de speelmat wordt door camera's gecoverd om te zien of er niemand een mes meebrengt naar het blokkenbouwen.

Allemaal zo ontzettend doorgeslagen Nederlands dit, dat in het AD zelfs de eerst haatopa zich al gemeld heeft met het twijfelachtig tegengeluid: Hij vindt het 'te ver' gaan dat het gewelddadige geloofsgebroed eerst medisch en psychisch onderzocht wordt, opa wil de nageboortes van het islamofascisme gewoon meteen in een 'vertrouwde omgeving' zetten. Nou ouwe baard, op deze leeftijd zijn zand, vernietiging, een in lompen verstopte jihadmama en de hekken van een Koerdisch kamp hun meest vertrouwde omgeving. Laat ze dan maar lekker daar. Want als er ooit een klimaatmaatregel was om de leefbaarheid van dit land te verbeteren in de toekomst, dan is het wel een importstop op fossiele ideologieën uit het Midden-Oosten. Maar ja. De starre klimaatontkenners van het kalifaat trekken aan de touwtjes in dit knettergekke gidslandje.

We weten het Harald. Maar het kan ze niets schelen