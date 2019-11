Schakelen we nu naar de @HaagseRechtbank waar de rechter zo gaat vertellen of Nederland 23 IS-bruiden en 56 stuks tot de tanden gewapend kroost moet terughalen. (Waaronder deze diehard mevrouw uit Wageningen, die de eega van een slavinnendrijvende Kalifaat-bobo blijkt te zijn.) Dames wacht hier in Het Afschuwelijke Westen een fopstraf van 2 tot 6 jaar, en daarna een gratis huurhuis + outkiering. GroenLinks, D66 en een batterij aan Deradicaliserings-Sjakie's hebben er zin an, de rest van Nederland zit niet te wachten op tikkende tijdbommen met het Yezidi-bloed nog aan hun vingers. Live-tweets bij Tante Carla van het AD. Na de break de wellicht toekomstige klasgenootjes van uw Mees & Sterre.

Update: Vage uitspraak is vaag. Moekes moeten blijven, kalifaatkids wel terughalen.