Het Rutte-merk is net de V&D: iedereen had er een goed gevoel bij, maar kocht er nooit. Eens in de vier jaar verschijnt de goegemeente in de stemlokalen en maakt hetzelfde vakje rood, zonder na te denken waarom de energiebelasting is geexplodeerd, laag en hoog tarief btw zijn verhoogd, de zorg uitgehold is maar de premies lekker doorstijgen. Tien jaar Rutte en het woningtekort is alleen maar groter geworden, de ellende bij het UWV en de belastingdienst is niet meer te overzien. Door PFAS en NOx ligt de bouwsector stil. Ja, het Rutte-merk is onverwoestbare nostalgie.

Maar er gaan vast ook dingen goed al ben ik vergeten wat.