Tenenkrommend, hemeltergend. De deuk in ons bureau in combinatie met de bloederige bult op ons voorhoofd geven wel aan hoe we hier over denken.

De weerzinwekkende domheid van dit kabinet is stuitend.

In deze panelen is destijds al door vrijwel iedereen aangegeven wat er allemaal wel niet schort aan dit onzalige plan maar hé, zí'j hebben er voor geleerd en de burger (met of zonder diens ervaring) kan de tering krijgen; wij (het kabinet) weten veel beter.

De rederijen die die drie schepen verhuurd hebben, liggen in een deuk van het lachen; die zullen hun contracten wel zo dichtgetimmerd hebben dat Nederland in elk geval het komend jaar de kosten van die schepen vergoeden. En gelijk hebben ze.

Een inmiddels heel terechte vraag (naar onze bescheiden mening) is, of dit kabinet inmiddels al dusdanig veel schade heeft aangericht dat het nimmer meer recht te trekken is én of het niet eens tijd wordt om echt te onderzoeken of dit kabinet niet te vervolgen is, al was het maar middels een civiele procedure. Ik weet, tegen de overheid is het lastig vechten (zij hebben de langste adem), maar mensen kinderen, hoe lang laten we dit soort totaal wereldvreemde mensen aan het roer blijven staan?