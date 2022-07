De grote overheidsplannen om vluchtelingen en asielzoekers op boten te parkeren vallen één voor één in het water. In Vlissingen sloeg een asielschuit al om door een golf van kritiek, gisteren verging de vluchtelingenboot in Zaandam in een perfecte stiktofstorm en vandaag loopt de omstreden asielboot in Velsen-Noord vast op een zandbank van belabberde planning. Eerder bleek het gewenste schip niet langer beschikbaar en hoewel een ander cruiseschip inmiddels is gereserveerd oordeelt Rijkswaterstaat nu dat de beoogde kade niet geschikt is voor het aanmeren van zo'n groot vaartuig. Bij een pittige herfststorm kan de SS Instroom losslaan en dan zitten we met een driftend schip met meer gelukszoekers dan zwemdiploma's. Van het hele plan zijn eigenlijk alleen de asielzoekers nog over, maar dat weerhoudt het Rijk er niet van om het idee alsnog door te drukken. Aan de ene kant moet een onderzoek uitwijzen of het zin heeft om de kade voor ongetwijfeld hoge kosten geschikt te maken voor een groot cruiseschip en aan de andere kant wordt bekeken of het anders mogelijk is om meerdere kleinere dobberaars aan elkaar te leggen en zo evenveel opvangruimte te creëren. Want die 1.000 asielzoekers moeten en zullen in Velsen-Noord komen. Het maakt blijkbaar niet uit wat de inwoners vinden, wat hulporganisaties vinden en hoeveel tegenslagen dit project kent, want het Rijk geeft niet op. Waren ze maar vaker zo doortastend in een woningcrisis.