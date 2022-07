Nederland onder Rutte anno 2022: de ene crisis kan niet verholpen worden omdat dat de andere crisis verergert. Stikstof en vluchtelingen: we hebben er allebei te veel van, ze zorgen beiden voor het verjagen van de boeren en nu zitten ze ook elkaar in de weg. Het schip GNV Aurelia dat Zaandam op het oog had voor de opvang van bijna 1.100 Oekraïense onderduikers meert toch niet aan in dit reserve-Amsterdam, omdat dat in strijd is met de stikstofplannen. De gemeente had met de Aurelia een bijzonder oud schip uitgezocht dat niet aan de walstroom kan worden gehangen. Dat betekent dat de stroomvoorziening moet komen van ronkende generatoren die weer viesbah zijn voor het milieu. "Alle stikstofbeperkende maatregelen zijn onderzocht, maar bieden onvoldoende mogelijkheden om de uitstoot te beperken binnen de geldende stikstofnormen." Dus is het schip geannuleerd, gaat de gemeente terug naar de tekentafel en krijgen de vluchtelingen een dikke middelvinger van de wereldverbeteraars die de opvang van hulpbehoeftigen belangrijk vinden, maar de papieren werkelijkheid van het stikstofprobleem nog veel belangrijker. Wat een land.