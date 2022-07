"de kostbare vierkante meters heen die het Rijk kon bemachtigen door een boer in de Noordoostpolder uit te kopen? Een extra aanmeldcentrum voor asielzoekers om Ter Apel te ontlasten.''

Dit is toch wel uitermate ironisch: een boer eruit kopen om plaats te maken voor de tsunami's klaplopers uit de derde wereld.

"Draagkracht niet oneindig''

Nee. Een waarheid als een koe. Maar ook deze koe staat inmiddels allang als de bekende olifant in de kamer: dat draagvlak is al jaren zo goed als non-existent, maar de belanghebbenden - COA, Gutmenschen, Vluchtelingenwerk, regering, en nog zo wat - blijven bij hoog en bij laag en tegen elk beter weten in, beweren dat er 'voldoende' draagvlak is voor dat absurde, volledig uit de klauw gegierde asielcircus.

''Mensen zullen vanuit Ter Apel met bussen naar Bant worden vervoerd of er wordt "op afspraak" met hen gepraat over hun asielverzoek.''

That's a laugh! Ik heb begrepen dat al die klaplopers die in Ter Apel 'op stoelen' moeten slapen etc, ook allemaal 'met bussen' worden aangevoerd, vanuit verre, vage 'opstapplaatsen' in het (zuid)oosten: Turkije? Griekenland? Oekraïne? Belarus? Roemenië? Een van die nieuwe staatjes in voormalig Joegoslavië? Is allemaal totaal niet duidelijk, omdat die bussen niet verbeurd verklaard worden, en de chauffeurs niet gearresteerd op verdenking van mensensmokkel.

Zodra aanmeldcentrum Bant opent, zullen die bussen ook 'gewoon' hun ladingen klaplopers dáár op de deurmat droppen. In de prakrijk zal het zo gaan: Ter Apel: ''Nee sorry, wij zitten helemaal vol; er zijn alleen nog stoelen over''. Smokkelchauffeur: ''No worries! Dan rijd ik wel even door naar Bant. Is maar anderhalf uur of zo''.

Stop met dat asielcircus! Zeg alle vluchtelingenverdragen op. Laat alles erop gericht zijn deze lieden zo snel mogelijk het land weer uit te zetten.