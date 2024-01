96.000 opvangplekken. Dat is net zoveel als het aantal inwoners van de gemeente Middelburg en de gemeente Veldhoven bij elkaar. Maar dus ook het aantal opvangplekken dat we volgens het COA de komende twee jaar nodig gaan hebben. Aanzienlijk meer dan de 65.000 plekken die nu bezet zijn, maar blijkbaar houden we rekening met een flinke groei. En dan wel netjes verdeeld over het land, zoals de dwangwet ons oplegt. Dat betekent dat het eerder genoemde Middelburg 262 bedden dient vrij te maken en Veldhoven 288 kussens moet opschudden. Iedereen zijn eigen asielzoekers. Van de vijf nieuwe Nederlanders voor Schiermonnikoog tot de 4.479 plekken in Amsterdam. Van de 236 ongelukkigen die in Edam-Volendam worden ondergebracht (alsof die vluchtelingen nog niet genoeg hebben geleden, red.) tot de 44 die in Vaals eindigen. Zelf het aantal toegewezen toekomstige landgenoten aan uw gemeente checken kan hierrr. De kaarten zijn mede door de draaiende vvd-dealer gedeeld en nu kan de grote asielhandel beginnen. Volgens het ministerie loopt de koers op tot meer dan 2.000 euro per opvangplek, dus zeg het maar. Wie wil de asielzoekers van Wassenaar voor 316.000 euro of de plekken van Laren voor een schamele 158k? De biedingen zijn geopend!