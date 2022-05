De politie van Marokko, niet het meest democratische land van het Zuidelijkste Europa, tekende afgelopen week voor een samenwerking met de Nationale Politie der Nederlanden. Want veel criminelen in dit land, zijn afkomstig uit dat land (een feit dat als een soort bekentenis werd gebracht door de Nederlandse politie). Maar wat we even niet in het snotje hadden, is dat de baas van de Marokkaanse politie Abdellatif Hammouchi niet alleen de baas is van de politie, maar ook van de Marokkaanse inlichtingendienst en geheime politie. Een soort meta-dubbelspion zeg maar, bij een dienst die geen schone handjes heeft. Leuk om de Taghi's mee uit de vaderlandse volkstuin te wieden misschien (zou de Marokkaanse politie ook martelcontainers hebben?), maar die Hammouchi, zo lezen we op het immer scherpkritische Arifnews, is zelf wel de primaire verdachte in afluisterzaken van onder meer Emmanuel Macron (die nano-Napoleon uit Frankrijk) en de Spaanse premier Sanchez. Marokkaanse criminelen zijn niet de enige Marokkaanse criminelen, zeg maar. En het is ook niet zo dat de Nationale Politie een convenant nodig heeft met Marokkaanse spionnen om mollen in hun eigen organisatie te hebben. Maar goed, het zal vast wel tot heel veel aanhoudingen gaan leiden. We wachten af...