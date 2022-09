Bent u ook zo blij dat dankzij John de Mol, de innovatieve bedenker van innovatieve formats zoals 'hang een camera op bij een rijke gek', Peter Gillis in uw leven is gekomen? Nee? Wij ook niet. Om het voor iedereen een beetje dragelijker te maken hebben wij alvast voor u dit 'interview' met Gillis gezien, waarin hij reageert op de beschuldiging dat hij zijn vriendin Nicol in haar neus heeft gebeten. Nou ja, reageert... We zijn eigenlijk niets wijzer geworden, behalve dan dat Gillis nog steeds een hele vervelende man is, én dat hij vanochtend nog met Nicol heeft gehatseflatst. Wij snappen trouwens best dat interviewer Jordi in dit gesprek nou niet bepaald doorbeet, want bij de firma Oostappen staan ze er niet om bekend dat ze zachtzinnig met verslaggevers omgaan. Wordt nog vervolgd.