Deze dikke kale is Peter Gillis, een steenrijke smikkelbeer uit de stal van John de Mol. Een zeer bekende Nederlander in Purmerend en op de camping. Zijn dinnetje is de honderd kilojaar jongere Nicol Kremers. Er gaat een filmpje rond op internet van Us Nicol, met een of andere geile dude die niet Peter Gillis is. Dat filmpje hebben we niet gezien, dat krijgen we ook maar gewoon in de linktips. Dus misschien is het helemaal niet waar, weten wij veel. YVONNE! Wat wel waar is, is dat Peter Gillis zijn dinnetje in de tieten heeft geknepen. En in haar neus heeft gebeten. En aan haren en oren heeft getrokken. Aldus het OM. Stout stout stout. Al die dingen waar John de Mol mee bezig is, al die mensen die John de Mol aan zich bindt, het is allemaal zo smerig en vrouwonvriendelijk. Gadverdarrie!!!!