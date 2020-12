Nou veel sterkte in de lockdown iedereen behalve de beheerder van "vakantie"park Oostappen in Arnhem. Die heeft vandaag NieuwNieuws-verslaggever Dennis Schouten en diens NieuwNieuws-cameraman geslagen en bedreigd omdat ze meer wilden weten over het gedoe van de gemeente met de vaste bewoners van het park. "Hoewel de bewoners hier graag aan meewerkten, dachten de beheerder en zijn beveiligers daar blijkbaar anders over. Nadat hij ontdekte dat Schouten bewoners interviewde, kwam hij zeer agressief aanstormen. Niet alleen werd de NieuwNieuws-cameraploeg van het terrein gestuurd, maar ook haalde de boosmeneer uit naar de verslaggever, de cameraman en de camera. Daarna werden ze gedwongen om alle opgenomen interviews en andere beelden te wissen. Ze mochten pas weggaan nadat alles was gedeletet. "'Als je het niet verwijderd, sla ik de camera helemaal stuk", riep hij", vertelt een aangeslagen Schouten." Lekker dan. Houden we er niet eens een belangwekkende video aan over. Tuig. Opsluiten dat soort lui. En lang ook.

Ontevreden klant lucht hart