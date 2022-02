Ik heb jaren in Lombok gewoond, is wel weer 15 jaar geleden dat ik er vertrok. Parkeeroverlast in de Kanaalstraat was er altijd. Dubbel parkeren, overigens ook wel redelijk kort want even snel die winkel in rennen. Een wijk met veel Turken en Marokkanen dus ja dat zie je terug in de boetes lijkt mij.

Er zit ook wel iets van mentaliteit. Beetje een exotisch sfeertje in de Kanaalstraat, overigens ook veel leuke kanten daarna maar het verkeersgedrag hoort er dus ook bij.

Het institutioneel blanken als racisten wegzetten begint groteske vormen aan te nemen, en “we” zijn toch echt de inheemse (hé!) inwoners in dit land, the native Dutchmen zeg maar.

Ik fiets soms nog wel eens door Utrecht. Het viel mij in begin van corona op dat er in Lombok niet werd gecontroleerd door BOA’s op afstand houden en de verdere verkeersdelicten door automobilisten en fietser. Toch is het daar een puinzooi wat betreft gedrag in het verkeer en was het dicht op elkaar lopen, praten enzovoorts net als voorheen. Niets controle.

Kom ik onder het spoor door en rij langs Tivoli en wat zie ik? bOA’s …… daar werden mensen gemaand uit elkaar te lopen en zag er een paar BOA’s die een clubje studentenmeisjes op de fiets op de bon slingerden voor een of ander.

Wie wordt er nu gediscrimineerd?