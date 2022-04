:

Toevoeging: D66 was zo dom geweest echter, om meToo een campagnezaak te maken. Hoog van de toren blazen over veiligheid op de werkplek en zo. Daarmee had ze zichzelf nogal in de hoek geverfd toen een zaakje uitkwam waarbij *feitelijk* weinig aan de hand was, maar waarvan D66 nu niet opeens kon gaan zeggen: ja maar hallo, dat was een privezaakje dat uit de hand liep. Dat strookte immers niet met het dogma dat alle slachtoffers per definitie gelijk hebben.

Dus toen volgde een persco die alleen maar verliezers kende, waar Kaag werd verslonden door een kudde hongerige wolven en waar de partijbaas schutterde door eindeloze mea culpa's, daaarmee zwaar schuld bekennende, in de hoop dat dit beter zou staan dan en nuchtere feiten-analyse.

En Kaag gooide olie op het vuur door haar kribbigheid te ventileren, wat op zich ook begrijpelijk was, omdat zij voor een bus werd gegooid die niet de hare was, maar van een vorig partijbestuur, echter PR technisch extreem dom om dan ook weer te gaan zitten uitleggen wat de procedures waren in plaats van stevig een standpunt in te nemen.

Een treinramp van een PR moment dus.