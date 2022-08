Ga d'r maar aan staan. 69,2 meter boven NAP. Berucht en geliefd bij alle midlife wielerterroristen van Nederland. De Vuelta is in Nederland en dat zullen we weten ook. Gisteren konden we al genieten van schitterende beelden van de Torre Dom en diverse castillos en vandaag zal dat niet anders zijn. Grote Rondes zijn nou eenmaal VVV-spotjes van drie weken. Zodat wij "Hey, een iglesia en hey, een bosque en een río" kunnen twitteren. Ter hoogte van Sierra del Wouden hebben boeren publieksacties aangekondigd - iedereen krijgt een fris glaasje karnemelk oid. Robert Gesink (foto) koerst vandaag in het rood, en de dichtstbijzijnde Carrefour is in Turnhout (B). Nu al livestream bij NOS Wielrennen, vanaf 14:00 uur op TELEVEE.

Hoera. WE hebben de bergtrui!