U kunt vandaag kijken waar u volgend jaar op vakantie gaat, namelijk in het mooiste gebergte van Europa: de Picos. Het is effe knappen met de Kia want Nederlandse kampeerders stoppen doorgaans ter hoogte van Zarautz, zetten nog wat pintxos weg in Getaria en pakken als meest westelijke avontuur een dagje Bilbao mee (San Sebastian is lieflijker, heeft minder gajes & zwervers en beter vreten). Stukje doorkachelen, op de grens met Asturië bij de Picos de Europa naar binnen, Desfiladero de la Hermida rijden richting Potes, kabelbaantje pakken richting Fuente Dé, vergapen aan natuurschoon, de ravissante dochter van de waard inpakken met uw grote verhalen en ondertussen de aderen smeren met spotgoedkope cider (escanciar, in een teug opzuipen) en gruwelijke bonenstoof (Cocido Montañes). Verder moet u het allemaal maar uitzoeken, u kunt ook gewoon weer zoals ieder jaar met half Purmerend-Overwhere naar het Gardameer, want we zijn verdorie Sierd de Vos niet. Vandaag in de Ronde van Spanje (de derde Grote Wielerronde van het jaar) de etappe naar de prachtige Lagos de Covadonga (veel koeien, veel schapen), entree in de Picos van de andere kant (Cangas de Onís), heel veel procent, heel veel kilometers, heel veel mooie beelden op de televisie (Eurosport, Belg). En ach, uw baas is toch een lul. Honderd miljard peseta op Primoz Roglic!

UPDATE - Aiiiii val voor Wout van Aert. De man die sprinttrui ÉN bergtrui zou gaan pakken is uit koers. Dat wordt geen WK voor Woutje

UPDATE - Ben O'Connor houdt het Rood op 6 seconden, lol. Ritwinst gaat naar Soler