Kan 'ie ook gewoon in die witte onderbroek blijven please?

We beginnen een beetje te begrijpen waarom BNNVARA (de omroep van Tim Hofman die met dé MeToo-scoop van de eeuw kwam) zo stil blijft als het gaat over Metoo-witte onderbroeken in eigen gelederen. Roeren in de eigen pot met stront ligt namelijk een beetje gevoelig. En dat ligt niet alleen aan Francisco 'psst meisje mag ik even in mijn witte Sloggi op je komen liggen?' van Jole. BNNVARA is namelijk een door en door viezige omroep. Dat vonden ze jarenlang wel zo progressief en stoer en modern, want Spuiten en Slikken, je weet tog bro!. Dus kwam BNNVARA in 2017 met het volgende artikel (niet eens op Joop.nl, lol) op de Metoo-wire: 10 X DICKPIC TIPS DÉ ULTIEME DICKPIC HANDLEIDING. Wait, wut? Dit leest (pdf-mirror) als het aanzwengelen van dickpics sturen bij een hele jonge en makkelijk te beinvloeden doelgroep. En gezien de ironische, best wel tendentieuze, nodeloos kwetsende toon van dat artikel lijkt het er sterk op dat slachtoffers van bijvoorbeeld Jeroen Rietbergen en Marc Overmars beslist niet serieus worden genomen door BNNVARA. Lekker dan. Krijg je als BNNVARA-medewerker ongevraagd een babyarmpje van een of andere BNNVARA-leidinggevende in je app, mag je op de website van je werkgever lezen dat het allemaal om te lachen-gieren.brullen is. Zou dat de reden zijn dat er zoveel dickpics worden verstuurd? BNNVARA vond het immers een topidee... Hee Tim Hofman (bekend van Spuiten en Slikken, lol), doe er eens wat aan!

Hahaha zo lekker rebels en stout!

"Je bent een beetje geil aan het appen. En plots denk je: het is dickpic tijd! Dus hengst jij je prachtige genotsknots je broek uit. En maak je een vluchtig fotootje. En daar mannen, daar gaat het fout. Een goede dickpic heeft namelijk aandacht en liefde nodig. Dat verdienen die piemels. En jullie moppies ook natuurlijk. Daarom: dé ultieme dickpic handleiding. Met tips van chicks, gays en iedereen die graag naar piemels kijkt."

Dickpics, een goed idee, aldus de werkgever van Tim Hofman

"Een dickpic net na het douchen is altijd een goed idee. Is ie schoon én een beetje groter. #daagkopkaas"

Nuance! Wat verschillig!

"Stuur ‘m naar iemand die hem ook echt wil. Niet geheel onbelangrijk."

Je zult vrouw zijn en bij BNNVARA werken...

"Natuurlijk moet je lul er goed uitzien. Die speelt de hoofdrol. Maar de rest is ook belangrijk! Je piemel neemt namelijk maar zo’n 20% van de foto in (als je geluk hebt). Dusss. Trim je bush een beetje."

Zeg Marc Overmars, heb jij deze locker-room teksten geschreven?

"Alleen een lul is ook zo kaal. Je eet toch ook geen frikandel koud uit het vuistje. Die warm je eerst lekker op. En je zorgt dat ie er op z’n best bijligt. Dan is die vleesstaaf pas écht lekker"

Goeie tip, waren we zelf niet opgekomen

"Van een slappe hap wordt niemand blij. Helemaal in volle staat van paraatheid hoeft niet per se. Mag wel. Maar zorg in ieder geval dat je lul er een béétje zin in heeft."

Even het een en ander in 'perspectief' zetten

"Hou je pik in je hand, terwijl je met je andere hand de dickpic maakt. Best wel heel erg sexy. En het zet je lul ook in perspectief."

Nog even expliciet oproepen anoniem met je vleeswaren te jeroenrietbergen

"Vanaf nu worden er dus alleen nog maar lékkere dickpics gestuurd. En denk erom: doe het veilig! #geenhoofd"