Marco Kroon. Het is aan de ene kant een enorme koning met ballen van gehard staal en aan de andere kant is het een joekel van een druif die als een verongelijkte boer wildplasboetes van 95 euro gaat aanvechten. Hij nam zelfs zijn Kikkerpak met hoofdletter K mee naar de rechtbank om aan te tonen dat zijn broekgeweer niet zichtbaar was vanaf het politiepaard. En passant kopte Marco een agent neer. Per ongeluk, volgens Marco, maar nu hij tóch is veroordeeld (tot een taakstraf) gaat hij halsstarrig in de cel zitten nukken. Hij vindt een taakstraf namelijk niet passen bij een kopstoot. "Daar vindt hij dit te ernstig voor. Kroon kiest er daarom vrijwillig voor om de straf om te zetten in veertig dagen cel. Het is voor hem een principiële kwestie. (...) Het is een ongebruikelijke stap. We hebben hem goed voorbereid op wat hem staat te wachten, maar hij heeft als commando wel vaker in moeilijke situaties gezeten dus we verwachten dat hij zich hier ook doorheen slaat", aldus advocaat Knoops. Nou, zwaar hoor, zo'n Nederlandse cel. Beetje Call of Duty spelen op de PlayStation. Het is net Afghanistan. Succes Marco!

Foto van een kopstoot