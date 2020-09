Marco maat. Even van twee mannen die veel hebben meegemaakt onder elkaar. Ik bedoel, jij bent in Afghanistan door Taliban-strijders verkracht. Ik had ook ooit seks *. Zie je wel, onze levens zijn best wel hetzelfde. Maar om die wildplasboete van 95 euro aan te gaan vechten in de rechtbank. Doe gewoon ff niet, kerel. En ja, ik snap heus wel dat het een principekwestie is en dat mannen met een urologische aandoening het niet makkelijk hebben, want soms kies ik ook liever een hokje als ik me op een urinoir pal naast zo'n langelulde beer moet wurmen. Maar doe gewoon niet man. Nu is het weer de hele dag Marco Kroon dit dat. Om een wildplasboete. Van 95 euro. Jij bent geen kommaneuker. Jij bent een held. EEN HELD. HOOR JE ME??? JE BENT EEN HELD MARCO KROON

* nog uitzoeken of dit klopt, red.