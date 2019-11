Het Belangrijkste Plasje Van De Eeuw krijgt vandaag een vervolg in de militaire politierechtbank. Ridder Marco Kroon moest nodig tijdens carnaval en dat was precies de stok die Defensie nodig had om hun eigen held mee terug zijn hok in te slaan. Zijn arrestatie liep uit de hand en nou wordt Kroon vandaag vervolgd voor het geven van een kopstoot in het gezicht van een inspecteur van de politie, het "plegen van schennis" door met zijn ontbloot geslachtsdeel naar een vrouwelijke agent te zwaaien, en het opsteken van zijn middelvinger tegen een derde agent. Omdat het carnaval was en ook ridders tijdens carnaval wel eens een potje bier lusten, weet Marco allemaal niet precies meer hoe en wat. Voer voor piskijkers dus. Livetweets van Saskia Belleman na de breek.

UPDATE: Nu met video (van het OM).

UPDATE: OM eist 100 uur taakstraf. TERWIJL MARCO KROON HEEFT AL GENOEG TAKEN UITGEVOERD VOOR NEDERLAND.