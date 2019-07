Ridder Marco Kroon mag zich voor de militaire politierechtbank in Arnhem verantwoorden voor een akkefietje tijdens carnaval, waarbij Kroon in het openbaar stond wild te zeiken, en toen de agenten daar iets van zeiden er een 'schermutseling' ontstond waarbij een kopstoot zou zijn uitgedeeld. Volgens Kroon klopt er geen hout van de aanklacht, heeft hij geen kopstoot uitgedeeld. Mevrouw Kroon heeft alles gefilmd, dus vertonen dat filmpje. Kan iedereen om vijf uur naar huis cq TdF kijken. MAAR NU KOMT HET. Een dienstdoende politie-agente (V) zag tijdens het verschrikkelijke maatschappij-ontwrichtende wildplassen geheel toevallig de uitwaterende tampeloeris van de oorlogsheld. En woutmevrouw claimt nu SCHOKSCHADE te hebben opgelopen. Rijst de vraag: hoe groot (of hoe raar) is Het Geheime Deel van Willemsorde-drager Kroon, en gaat de broek nog uit in de rechtbank om de hoogte van het herstelbetalingsbedrag te bepalen? Brabant heeft twee toetsenbord-soldiers gestuurd voor de RB-verslaggeving (Dagblad & Omroep) en HVNL is er ook.