Het begint ons allemaal even te duizelen met die hele Marco Kroon. Dan weer dit, dan weer dat, dan weer zus, dan weer zo. Als er één woord niet in zijn Brabantse woordenboek staat dan is het wel dimmen. Gewoon effe dimmen. Onze Grootste Militair gaat weer eens in de tegenaanval, nu tegen zijn schorsing bij defensie. Toen Marco tijdens carnaval in zijn kikkerpak (lol, Pepe de Kroon) werd aangehouden heeft hij naar eigen zeggen géén agent gekopt. Marco Kroon kopt alleen tijdens voetbal, al weten we helemaal niet of hij wel aan voetballen doet. "Ik heb om te beginnen geen idee hoe ik iemand zou hebben beledigd. Echt niet. Toen ik over die schennis hoorde, viel ik helemaal van mijn stoel. Geloof me; als dat zou zijn gebeurd, had ik mezelf met pek en veren overgoten. Maar het is niet zo. En ik heb zeker geen kopstoot gegeven aan een agent. Dat is een hulpverlener, een collega van me. Die zou ik nooit aanraken." Ja wie liegt er nou, Marco. Jij? Die agent? Defensie? Wij weten het ook effe niet meer, hoor.

