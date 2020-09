In Frankrijk heb je nog toiletten met alleen een gat in de grond, moet je eens proberen om je drol goed te richten, valt 'ie er middenin dan spat het water tegen je reet aan, bah! Onze zoon moest in België erg plassen, wij gestopt bij een wegrestaurant, of we maar even een consumptie wilde bestellen maar portemonnee nog in de auto en zoon piest bijna in z'n broek dus ik vroeg of hij dan eerst even naar het toilet mocht en dat ik daarna mijn portemonnee zou halen om een consumptie te kopen. Ze geloofde mij niet en werden gewoon de zaak uitgestuurd, uit wraak heb ik hem toen aan de achterkant van het gebouw tegen de muur laten zeiken. (en ja ik had écht terug gekomen om aan haar verzoek te voldoen om een consumptie te kopen en had ook voor het toilet apart willen betalen)