De politie mag hoogstens een delict of vaststellen of een overtreding constateren. En indien ze het nodig vinden actie ondernemen. Bv met een arrestatie of het uitschrijven van een boete. Maar ze moeten er dan wel op wijzen dat diegene die de boete krijgt of gearresteerd wordt hier tegen in beroep mag gaan of zich bij een advocaat mag beraden.

Maar ja, de Nederlandse politie is er erg goed in om ook hun persoonlijke mening bij handhaving te betrekken! De politie moet eigenlijk niet persoonlijk, niet denigrerend en niet belerend zijn. In Duitsland zal de politie veel zakelijker zijn, en proberen niet persoonlijk te worden!