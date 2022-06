Elke keer weer, elke avond weer, wordt het onomstotelijke bewijs geleverd dat dat belachelijke asielcircus volslagen failliet is. Een klein, overbevolkt kutlandje als Nederland kan niet onbeperkte aantallen derdewereldlanders blijven absorberen, jaar na jaar na jaar.

Volgens de Gutmenschen - die paar dozijn 'sympathisanten' die begin deze week bij het Min. van Justitie uit 'solidariteit' de nacht doorbrachten op stoelen, en de half-seniele old-timer Han vd Horst, die begin maart nog juichte dat ''Nederland nog lang niet vol is'' - is het slechts een 'capaciteitsprobleem', dat volgens hen zelfs met opzet gecreëerd is: ter ontmoediging.

Maar echt, we kunnen het niet aan, en we hebben totaal geen behoefte aan deze lieden. Erken dat nou eindelijk eens, en stop de instroom.

Het zijn ook over het algemeen totaal geen 'vluchtelingen' die hun land 'moesten' ontvluchten vanwege levensgevaar. De Volkskrant van woensdag jl gaf daar weer eens een mooi, hoewel onbedoeld, inkijkje in. Er stond een reportage in over ''Een Syrisch asielzoekersgezin moest in één maand tijd drie keer verhuizen: van de ene naar de andere kant van het land.''

Maar dan lees je dit:

"Half mei arriveerde Salem Alasmar op Schiphol met zijn gezin: vrouw Hamdya (41), dochter Ghader (21) en zoons Maher (14), Fahed (11) en Wahid (7). Ze kwamen naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Een zoon van 13 kwam al eerder naar Nederland en woont bij een oppasgezin in Emmen.''

Ik vroeg me meteen af: Hè, dus ze sturen hun 13-jarige kind alleen op pad naar Nederland? Dat lijkt me sterk; die moet dan met een ouder iemand zijn meegekomen. En inderdaad, in de laatste kolom lees je dan: ''Marwan Alasmar (25), die eind 2020 in Nederland aankwam en na een verblijf in Ter Apel en azc's in Budel en Almelo inmiddels een huis in Steenwijk heeft, is vandaag op bezoek bij zijn broer Salem in Terneuzen.''

Dus dat 13-jarige zoontje van Salem is samen met zijn broer hierheen gereisd. Voor vertrek moet het gesprek tussen beide broers ongeveer als volgt zijn gegaan:

''Nou ja, Marwan, als jij het er dan toch op gaat wagen, neem hem dan mee, want minderjarigen stuurt Nederland nooit terug (pas als ze 18 worden; en ook dan niet: zie de 'casus' Mauro), en in Nederland geldt de regel dat een kind 'recht' heeft op een gezinsleven, en dan kunnen wij met zijn zessen in het kader van de 'gezinshereniging' comfortabel met het vliegtuig komen ipv per dure smokkelaar en dobberboot".

Normaal zou je dat jongetje meteen terugsturen naar zijn vader en moeder, oudere zus, en drie broertjes in Syrië, maar nee, wij vliegen de hele zooi in naar Nederland. Die Salem heeft in Syrië niets te vrezen, maar is een economische landverhuizer, is 'uitgekookt', en zit nu hier te 'wachten' op een (groot, want groot gezin) huis. Hij zal wel niet over vaardigheden beschikken waarmee hij hier in eigen levensonderhoud kan voorzien, krijgt straks een bijstandsuitkering en kinderbijslag voor 4 minderjarige kinderen, en gaat, zodra hij een Nederlands paspoort heeft gescoord, op familiebezoek naar Syrië.

En Salem is natuurlijk niet uniek: er komen per jaar vele duizenden 'Salems' hier binnen. Vandaar dus dat ''wij'' volledig naar de klote gaan.