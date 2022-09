Weet u waarom er ineens 1000+ asielzoekers per week (dossier hier) in pandjes, sporthallen, boten, cruiseschepen, vakantieparken, hotels, enz. bij u om de hoek worden gepropt? Ja ja, oorlog, ja ja, vvd, maar ook: stapeling. Dat werkt zo: een asielzoeker haalt via de nareisprocedure echtgenote + kinderen naar Nederland. En die kinderen (kunnen ook gewoon lekker 40 zijn) melden zich aan de poort niet als nareiziger, maar als zelfstandige asielzoeker, zodat zij ook weer nareizigers mogen halen. En als die nareizigers ook weer nareizigers halen: dan heb je een boom die zich snel vertakt. In de volksmond noemen we dat het 'kinderen-van-Anouk-effect'. "Daarbij vragen zij ‘geregeld’ eigen woonruimte aan." Wat ook erg fijn is, want onze woningmarkt is per-fect ingericht op deze aantallen asielzoekers + hun zogenaamdreizigers. Het IND zegt de situatie te 'monitoren' en dat is bijzonder slecht nieuws want het IND kan PRECIES HELEMAAL NIKS. Welkom welkom welkom allemaal, hier huis + uitkering, de Miele op max 40 graden want dan wordt Rob Jetten hitsig en denk ook eens aan de ecostand.