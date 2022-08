Dus omdat je organisatie het niet aankan, ga je de eisen van toelating maar naar beneden bijstellen? Het is echt bizar en tekenend hoe de overheid functioneert. Precies zo’n redenatie hadden we bij het toeslagenschandaal. Snel recht doen kon niet want “de systemen van de belastingdienst kunnen het niet aan”. Het systeem van de overheid is de maat der dingen, niet het dienstbaar zijn aan de burger, of de taak die ze moeten uitvoeren.

Deze mensen zijn de band met de samenleving en de realiteit volledig kwijt. Elke vorm van regie is weg en daar maken kwaadaardige mensensmokkelaars en hun helpers in vluchtelingenwerk en advocatuur misbruik van. Elke beslissing, hoe logisch ook, wordt aangevochten. Reden is tijdrekken om de asieleiser uiteindelijk hier te kunnen laten zijn. Dat was al voor de huidige malaise in personeelsbestand van de IND en de AZC’s. Het is beleid gericht op misbruik maken van een overheid die eindeloze procedures geschapen heeft.

Dit is een volgende stap en natuurlijk gaat dit een aanzuigende werking hebben. Reken maar dat de boodschap al is opgepikt bij de smokkelaars in noord Afrika. De folders worden al gedrukt: “Ga naar Nederland, kost je €3000, maar dan weet je dat je mag blijven, gratis huis, gratis Miele, gratis uitkering voor het leven”.