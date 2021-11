:

Vergeet niet op GEMEENTELIJK niveau zaken te benoemen. Kijk maar eens naar Amsterdam. Dus ja, ook GroenLinks is dus medeschuldig.

En in de Kamers stemt GroenLinks een heel stuk radicaler dan CDA/VVD.

D66 voelt altijd de hete adem van GroenLinks in de nek. Mede daarom proberen zij zo ‘progressief’ mogelijk zich binnen de coalitie te profileren. Die partijen houden elkaar als haviken in de gaten, en houden dus elkaar in een soort houtgreep.

AL die kl@tepartijen zijn gewoon schuldig. Of ze nu in de regering zitten of niet. Als mede-wetgever (samen met de regering) in de Kamer, door moties in te dienen, de publieke opinie te bespelen (manipuleren) et cetera..

De VVD (en mogelijk ook ‘t CDA) zal nodig zijn om een rechtse meerderheid te krijgen voor afschaffing cq verandering van dit soort kwalijke wetgeving.

Dus of je het nu leuk vindt of niet. We hebben daar Rutte c.s. uiteindelijk voor nodig