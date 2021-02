@Alquest | 26-02-21 | 09:50: Ik heb sinds ik 18 was geen stemronde over geslagen. Inclusief stemmen over Europese Grondwet, Oekraïnereferendum. U mag raden wat ik toen gestemd heb.

Wat ervoor nodig is... Ik denk stemmen veronderstelt dat het 'contract' tussen burger en overheid enigszins nageleefd wordt. De burger betaalt, de overheid werkt in het belang van de burger.

Ik denk dat als het vertrouwen in dit contract weg valt stemmen zinloos is. Natuurlijk kunnen ze van de tien dingen die ze beloven er maar twee nakomen. Dat snapt iedereen. Natuurlijk moet een verkozen politicus water bij de wijn doen. Natuurlijk komt het voor dat je A stemt maar de rest van de bevolking B en dat je dan moet accepteren dat het B wordt, maar wel BINNEN het genoemde contract.

Bij het niet mogen stemmen over orgaandonatie is er bijvoorbeeld over het democratische contract gepist, hoe dat raadgevend referendum werd afgeschaft zonder dat over het afschaffen een raadgevend referendum mocht komen. Dat is dus gewoon een middelvinger van de overheid in je hol. Toeslagenaffaire, de Rutte doctrine, het algemeen tegenwerken van WOB verzoeken. De democratie is stuk. Stemmen is in een stilstaande kapotte auto blijven zitten om toch aan het stuur te blijven draaien.

Ik betaal liever veel belasting aan een goede overheid dan weinig belasting aan een stelletje incapabele apen. Het gaat niet eens om geld. Het gaat om de toekomst van mijn kinderen en mijn basale waardigheid. Het gaat om behoud van mijn cultuur, mijn waarden.

In geval van deze asielzoekers zou ik bijv een spoedwet maken, hup binnen 24 uur er doorheen drukken, op z'n Hongaars, dat er een 'route versnelde uitzetting' komt. Elke weigering, elke criminele actie, elke uiting van discriminatie in het AZC, leidt onmiddellijk tot uitzetting binnen 10 dagen.

En de instroom van verdere asielzoekers beperken tot nul per jaar. Of via crowdfunding eerst voor elke individuele asielzoeker 250.000 euro ophalen. Pas als dat geld binnen is de aanvraag in behandeling nemen.

Zulke dingen.

-- edit: oeps ik typ altijd comments in notepad, in dit geval verkeerd geplempt maar vooruit, als hoofdtegel misstaat het ook niet ---