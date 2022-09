Snipers op de daken, mannen en vrouwen met oortjes in de straten. Na dagen van ceremoniële rouw en het constant herhalen van videofragmenten van Paddington-lunches, OS-openingen en Attenborough-zonnewijzers is het nu tijd voor het echte werk en dat betekent dat zo'n beetje alle belangrijke staatshoofden zich verzamelen in een heel klein stukje Londen. De nachtmerrie van de Britse geheime diensten die er alles aan doen om een live versie van London Has Fallen te voorkomen. Lastig omdat de begrafenis net iets publieker is dan een G7-top of Davos-meeting en extra lastig omdat de Secret Service op zijn Amerikaans komt binnenstormen en de koningin eert door hun eigen gebruiken op te leggen aan de lokale bevolking. Dus mag Wim-Lex niet landen waar Joe zijn Airforce One heeft geparkeerd en verdwijnen later vandaag de meeste hoge piefen in een touringcar, maar hobbelt Biden door Londen in zijn Beast. Verschil moet er zijn. Om kwart voor twaalf wordt Elizabeth verplaatst naar Westminster Abbey en na een dienst sjokt het gezelschap wederom door de stad naar de laatste rustplaats in Windsor. De hele dag live ceremonietelevisie op alle zenders met naar schatting miljarden kijkers wereldwijd en genoeg materiaal voor een heel seizoen Blauw Bloed. Rouwen als een nationale sport, maar wel jammer van die doedelzak. Voor de interactieve ervaring kunt u meepraten bij de officiële stream hier, maar dan mist u wel de intens kneuterige interviews van de Britse media. Fijne uitvaartdag iedereen!