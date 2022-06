Fred Teeven: Crimefighter, dealmaker, brandingbatser, bonnetjeskoning, buschauffeur, kroongetuige, vvd'er, informateur, rechercheur, staatssecretaris en nu ook verdediger van het Nederlanse pilske. De Teev kruipt achter de tap als de nieuwe voorzitter van Nederlandse Brouwers om de belangen van de bierboeren in Den Haag te serveren. Met als voornaamste doel het dusdanig sturen van de discussie rond het preventiebeleid dat uw onschuldige gezelligheidsbiertje niet in gevaar komt. "Ik vind dat deze zich moet richten op hoe we alcoholmisbruik tegengaan. De discussie moet niet doorslaan naar hoe we het Nederlanders zo moeilijk mogelijk kunnen maken om van een lekker glas bier te genieten. Dat is een soort van vertrutting waar ik me niet bij thuis voel." Wijze woorden van de nieuwe aanvoerder van het goudgele leger. "Ik ga mij ervoor inzetten dat iedereen van een goed glas bier kan blijven genieten. Want dat is toch waar we het uiteindelijk voor doen." Helemaal mee eens Fredje! Ober, doe ons nog een heerlijk drinkpilsje en laat dat bonnetje maar zitten.