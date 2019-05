Fred is niet zo politiek correct en dat siert hem. Wie wel heel politiek correct is, is Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66 in 020. Hij mocht een groot opiniestuk schrijven over criminele jongeren, in het Parool. Hij heeft erg veel woorden nodig om het probleem te beschrijven en eventuele oplossingen aan te dragen. Maar hij vermijdt te vertellen dat de top 600 in Amsterdam vooral uit Marokkaanse jongens bestaat. Weer zo'n wegkijker dus, van wie we niets hoeven te verwachten.