Waarom mensen Keti Koti niet omarmen zoals 4-5 mei? De belangrijkste reden is simpel: 4 en 5 mei gaan over gebeurtenissen die nog maar vrij kort geleden plaats vonden. De slavernij is iets uit een veel verder verleden; vrijwel niemand hier heeft nog iemand gekend die in die tijd leefde. Bovendien had het overgrote deel van het land weinig tot niets met slavernij te maken. Het economisch belang van die handel is dan ook schromelijk overdreven.



De andere reden is dat Keti Koto is gekaapt door drammerige activisten zoals Debbie Gerritsen. Waarbij het niet gaat over het vieren van het eind van de slavernij, of over "bewustwording", maar over het pushen van de eigen (racistische) ideologie, het bashen van blanken, toedrammen naar herstelbetalingen, eisen dat we het niet over "slaven" hebben maar "tot slaaf gemaakten". Want dat helpt? Of is minder kwetsend? En voor wie precies is dat minder kwetsend?