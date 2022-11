CBDC"s, CO2-budgetten voor vroemen, vliegen en voedsel, die European Digital Identity en binnenkort boarden met biometrische gezichtsherkenning en weer een ander soort digitaal paspoort. Enkel voor uw gemak, uiteraard! Want die wachtrijen kunnen echt niet meer. "Luchtvaartmaatschappij KLM start in februari met een proef op Schiphol met biometrisch instappen, waardoor het reisproces een stuk gemakkelijker zou moeten gaan. De paspoortcontrole voor het boarden wordt dan namelijk thuis al gedaan," aldus KLM-chef klantreis Boet Krieken. In juli 2021 werd er in vertrekhal 3 trouwens al gewerkt met gezichtsherkenning voor inchecken, en ook bij het betreden van Nederland na internationale vluchten is het scannen van je paspoort terwijl je zelf in een gezichtsherkennings-camera kijkt al staand beleid.

Maar dan nu Boet Kriekens heerlijkste citaat uit de Telegraafrepo:



"KLM zat in een project met het World Economic Forum en Schiphol, maar dat is gestopt. „We werken hier al jaren aan, maar het is zeer lastige materie en je komt in ingewikkelde werelden terecht omdat het over privacy gaat en internationale grenscontroles (...)," zegt Krieken. Het project van KLM staat los van het ’E-id’-een digitaliseringsproject van de Europese Unie, waarin ook gegevens van opleiding en rijbewijs digitaal aan de identiteit gekoppeld worden."