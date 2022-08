Het is goud geld omdat die dingen verhandeld werden als commodities...

Een CO2 budget is een maatstaf die meet hoeveel CO2 in de atmosfeer komt door jouw handelen. Dat is niet overdraagbaar of verhandelbaar en zou dat ook niet mogen zijn. Want dan heb je allerlei lui die 'vliegen voor werk', miljardairs die geen cent op naam hebben, maar alles in een trustfund(en dus niet persoonlijk aansprakelijk voor CO2 uitstoot) etc.

Dan worden die CO2-budgetten een manier om de gewone man te ketenen terwijl de rijken al hun CO2 problemen afwimpelen op trustfunds, corporations, etc.

Of die krengen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar, niet uitbreidbaar(ie. je kan niet bijkopen) en openbaar inzichtelijk en tellen alle uitstoot door jouw handelen, ongeacht de wijze waarop, of het is weer een manier om het volk te ketenen.