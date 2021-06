Eng onderzoek naar eng plan geeft eng resultaat: Nederlanders willen best hun persoonlijke CO2-handelsysteem, zo lang de lasten eerlijk worden verdeeld. Dat leest u goed. Bij TNO hebben ze bedacht dat om de ijsbeertjes te redden ieder huishouden in Nederland een aantal CO2-punten zou moeten krijgen voor "vliegreizen, autorijden, vleesconsumptie en energieverbruik in huis". En zolang het bedrijfsleven ook meebetaalt vinden Nederlanders het volgens onderzoek van TNO-Eend allemaal prima. In het onderzoek wordt niet helemaal duidelijk hoe dit systeem afgedwongen gaat worden, in een land waar we huishoudens niet eens een paar kinderopvangtoeslag-punten kunnen geven zonder 70.000 kinderen kapot te maken.

"Dat er haken en ogen zitten aan het idee, realiseren de onderzoekers zich. Zo is de uitvoering vermoedelijk complex. Ook worden minder kapitaalkrachtige Nederlanders in slecht geïsoleerde huurwoningen mogelijk harder getroffen, omdat zij een groot deel van hun budget kwijt zijn aan verwarming, zonder dat ze de mogelijkheid hebben hun huis te verbeteren. Ook mensen die afhankelijk zijn van hun auto moeten mogelijk deels worden ontzien. ‘Respondenten noemden dit ook geregeld als tekortkoming. Hiermee zou dus rekening gehouden moeten worden.’"

Plus: er zijn ook mensen die afhankelijk zijn van hun vliegtuig om heen en weer te vliegen naar Luxemburg, die moeten ook worden ontzien want die mensen worden altijd ontzien als er dit soort plannen gemaakt worden. En 'zo is de uitvoering vermoedelijk complex' is gewoon bedleidsbubbelspeak voor 'muhahaha dankzij onze CO2-politie wordt iedereen die niet als een mak schaap ieder lamsbiefstukje in onze database chipt tot aan de poorten van de hel achternagezeten tijdens afpakjesdagen van een nieuwe Klimaatfraudedienst want dat is nu eenmaal hoe de overheid in Nederland werkt.' Succes met levens kapotmaken om de wereld te redden, TNO.