Sinds het kabinet - met tegenzin en ontzettend leep publicitair begeleid - aftrad vanwege de conclusies uit Ongekend Onrecht, het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, is er nog veel meer Ongekend Onrecht gebeurd. Chris van Dam werd onverkiesbaar weggewerkt bij het CDA, Pieter Omtzigt moest een functie elders krijgen en viel later alsnog gesensibiliseerd kapotgefluisterd uit, Kaag acteerde de gekrenkte huisvrouw van Mark Rutte die toch weer in katzwijm viel en ook bij de Farisegers van de GristenUnie bleef de kerkdeur gewoon op een kier.

Maar ook ende vooral in het toeslagenschandaal bléven de lelijke onthullingen maar komen. Midden in de onmogelijke formatie onthulden Trouw & RTL dat het Memo Palmen Dat Alles Zag met opzet door ambtenaren is kwijtgemaakt & niet gearchiveerd, een strafbaar feit waar consultantskantoor PWC (waar vvd topcrimineel Annemarie Jorritsma commissaris is) nu """onderzoek""" naar moet doen. En vandaag maakt het maffiatuig van vvd en D'66 in alweer de "Zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag" bekend dat 70.000 (ZEVENTIGDUIZEND) kinderen uit het toeslagenschandaal compensatiegeld krijgen, in een staffel van 1.500 euro voor de jongsten tot 5 jaar, tot 7.500 euro voor de bijna meerderjarigen. Dat LIJKT heel lief. Maar dat IS weer een smerig staaltje politiek straatjevegen, en de stof zal niet neerdalen in Den Haag, maar op die arme ouders.

Weet u nog dat in de "Catshuisregeling" alle ouders 30.000 euro kregen? Vlak voor kerst probeerde Rutte zo in één klap alles op te lossen (zodat hij niet zou hoeven aftreden). Dat aftreden moest ie alsnog met tegenzin doen maar ondertussen meldden zich bijna veertigduizend (!) gedupeerden voor die 30k, die bij velen na een "lichte toets" werd toegekend. MAAR (en los van het persoonlijk leed): lang niet al die mensen hadden zo veel financiële schade geleden, anderen juist weer véél meer. Bovendien zorgde het plotselinge geld op hun rekeningen dat deurwaarders, schuldeisers en advocaten prompt weer met rekeningen en dreigbrieven op hun stoep stonden.

Nu gebeurt dat dus nóg een keer, ditmaal met kinderen. Niet alleen het deel van de gedupeerden die geen recht hadden op 30.000 euro, kregen geld. Hun kinderen ontvangen nu ook tot wel 7.500 piek. Pakken we de Omtzigt Papers er nog even bij, waarin een e-mail van Pieter aan Wopke en huidig fractievoorzitter Pieter Heerma zat over dat geld - bijna een MILJARD - dan heb je meteen een praktijkvoorbeeld van waarom hier niks van deugt en het zelfs een imago-gevaar en een nieuwe stressfactor is voor de échte slachtoffers, zeg maar de Kristie Rongens en de Kinderen van Rutte (die DOOD zijn):

"Ik heb nu een geval van iemand die minder dan 90 euro moest betalen, al in aanmerking kwam voor duizenden euros door de regeling (veel vergoedingen zijn forfaitair en daardoor kreeg ze die allemaal). En nu krijgt ze 30.000 euro. Dit is ook een klap in het gezicht van de ouders die echt schade hebben. Deze mevrouw vertelt dit trots in de besloten facebook groep van slachtoffers."

Er zijn dus lui die nu gaan feesten van gratis geld waarmee Rutte zijn vierde termijn probeert te kopen en daar krijgen de veel zwaarder gedupeerden straks weer de rekening van in het publieke discours, want nog steeds worden mensen die onder de directe verantwoordelijkheid van Mark Rutte kapotgemaakt zijn door de Belastingdienst, gezien als fraudeurs en oplichters. Terwijl de echte fraudeurs en oplichters met Mark Rutte in een demissionair kabinet en aan de formatietafels zitten. In een gezonde democratie met een functionerende rechtsstaat zou Mark Rutte niet grijnzend verder formeren, maar in gevangenschap gefouilleerd worden op nog meer rottende belastinglijken in zijn doctrinekast.

MAAR JA. In dit land maken mensen zich liever de godganse dag druk over een fucking regenbooglamp op een Duits voetbalstadion dan over kapotgemaakte gezinnen die al ja-ren-lang op hun rechten, vrijheid en veiligheid wachten tegenover de verwoestende kracht van een hondscorrupte en kapotverziekte bestuurscultuur. En de dader ligt op het kerkhof zit gewoon in het Torentje. ENFIN. Is er nog wat leuks op RTL Talpa vanavond, voetbal of zo?

