"Als ook de uitstoot van broeikasgassen in voormalige koloniën op het Nederlandse conto wordt geschreven, behoort Nederland tot de allergrootste CO2-uitstoters in de geschiedenis." Ja kom nou. Dit is echt niveautje: als alle stront in de stal op het conto van moederkoe Bertha 32 wordt geschreven, is zij de grootste uitstoter van de boerderij. Kern van het verhaal: Nederland is eigenlijk een van de grootste vervuilers van de wereld, want ja, wij hadden ooit Nederlands-Indië en bij Sunda Kelapa pleuren ze alles in de Javazee. Het kan altijd nog een tandje gekker met dat collectieve schulddenken van ons. "Many of these countries now have small and declining emissions. Yet their relative wealth today – and their historical contributions to current warming – are recognised within the international climate regime as being tied to a responsibility to lead, not only in terms of cutting their own emissions, but also in supporting the climate response in less developed countries." Het maakt ook allemaal geen flikker meer uit. Je hebt een historische SCHULD en je gooit BIJ1-denken, XR, Carbon Brief, een dode boom, drie schaamharen van Frans Timmermans en een emmer tranen in een toverketel en NRC boetseert er wel een opgeheven vingertje van. Want reken maar dat ze bij XR helemaal emotioneel in de Tena Lady zijn, reken maar dat straks een paar jokers van GroenLinks vragen gaan stellen over dit WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK en reken maar dat we over een jaar of wat met z'n allen moeten nadenken of we niet een keer sorry moeten zeggen voor onze 'cumulative historical emissions'. Sorry sorry sorry hier hebt u geld doe er wat leuks mee.