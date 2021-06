Willem Frederik Hermans, De psychologische test, toneelstuk, 1962:

(ik moest bij het lezen aan GS en de culture wars die hier worden uitgevochten denken)

Thabor: "Waanzin? Wat zou het leven wezen zonder waanzin? Als de oorlog niet bestond zou hij gauw genoeg uitgevonden worden. Over een wereld zonder oorlog wordt alleen gedroomd door mannen en vrouwen die bijzonder begaafd zijn. Kunstenaars en geleerden dromen van vrede, want ze hebben geen oorlog nodig om werkelijk te leven. Maar de rest? Wat zou hun leven wezen zonder oorlog? Op hun vijfentwintigste jaar hebben ze alle examens gedaan waar ze voor kunnen slagen en hebben ze met schade en schande geleerd dat alle andere examens veel te moeilijk voor ze zijn. Ze hebben hun topsalaris bereikt. Ze zijn getrouwd met een vrouw zonder sexappeal of een man zonder gevoel voor humor. Ze brengen kinderen voort die het evenmin tot iets bijzonders zullen brengen als zijzelf. En wat is de beloning voor zo'n middelmatig obscuur leven, al die jaren te weinig verdienen, teveel belasting betalen en teveel premie voor een te klein ouderdomspensioen, en een medische behandeling op een koopje? Alles doen wat moet, alles laten wat verboden is... Mag ik u vragen, zuster: Hoe wordt zo'n leventje bekroond waarin ze nooit het geringste gedaan hebben dat zijzelf hebben verzonnen, omdat zij nu eenmaal niet genoeg hersens hadden meegekregen om zelf iets te verzinnen?

Zijn dat niet precies de klachten van GS? Ze refereren hier vaak aan de kleurloze truus die naast je op de bank zit: in 60 jaar zijn de klachten van de typische (hardwerkende) rechts mens dus geen spat veranderd.

Maar nu met het internet is het wel uiteengespat in een bubbel van internethaat van, sorry, toch voornamelijk rechts, want DeJoop stelt natuurlijk niets voor, GS is honderd keer groter (of was het duizend?).

Ik onderschat de islam niet, en het woke gedachtengoed, en de transgender idiotie, maar het rechtse internet gedachtengoed, zorgvuldig opgebouwd door de Baudet en Brexit en Trump fluisteraars, als Steve Bannon die daar zelfs een school in Italie voor aan het opzetten was, is nu echt een bedreiging, gezien de cijfers van een Belgisch onderzoek naar mogelijk gewelddadig kunnen wordende medemensen. De Jihadisten spanden de kroon: 13x zoveel als rechtsextremisten, maar daar waren er dan weer 4x zoveel van als linksextremisten. Dus al dat gepraat over antifa is alleen maar om de onsmakelijke rechtse praatjes (waarvan linkse meisjes dus een natte broek zouden krijgen, Hans Teeuwen had daar wel even de rechtse Baudet voorzien en zijn al even weinig kritische volgelingen) aan het gezicht te onttrekken.

