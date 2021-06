Het is gewoon een Kaag obsessie. Knap en vrouw met succes, dat mag niet.

Vreemd dat het vliegtuig niet daar gebleven is. Schijnbaar is extra vliegen goedkoper dan de bemanning een weekend in een hotel te houden. Wellicht is er tussendoor nog een andere vlucht geweest waar de boosjes niet boos over zijn zoals shoppen voor de von Amsbergjes of MAx microkredieten van Euro 100 verdelen terwijl het tripje dan een Euro 100.000 zal kosten.