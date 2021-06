Fun facts:

A Boeing 737-400 jet is typically used for short international flights.

‘For a distance of 926 km, the amount of fuel used is estimated to be 3.61 tonnes [38] , including taxiing, take-off, cruising and landing.’

At a cruising speed of 780 km per hour [Wikipedia, 28.2.08], this is equivalent to 5760kg CO2 per hour.

Voor elke liter benzine die je verbruikt komt 2269 gram CO2 vrij. Dus vliegen/auto verhoudt zich als (ca.) 3000kg/2,269kg=1322 liter autobrandstof over dezelfde afstand. Gemiddelde auto rijdt 1:14. Onze Sigrid had dus met de auto 18.500km (grofweg half rondje wereld) moeten afleggen om dezelfde CO2 footprint alsmet de PH-GOV te krijgen. En dan heb ik het brandstofverbruik-vliegtuig voor een retourtje Luxemburg nog laag ingeschat.

Ga je schamen Sigrid! How dare joe!