U denkt misschien dat er de komende dagen helemaal niks meer aan is om naar het EK te kijken, omdat Nederland toch al groepswinnaar is. Maar! Het is nog hartstikke spannend tegen wie Oranje in de volgende ronde komt, en met een beetje pech is dat Frankrijk, Portugal of Duitsland. Met dit topic weet u precies (nou ja, precies... zo precies mogelijk) voor welke landen u de komende dagen moet juichen.

Wat we wel weten: Nederland is groepswinnaar op het EK en speelt op 27 juni in Boedapest de tweede ronde tegen een nummer 3 uit een andere poule. Wat we niet weten: of die tegenstander uit groep D, E of F komt. En dat maakt nogal veel uit, aangezien in groep F Frankrijk, Portugal en Duitsland spelen. Dat zijn de wereldkampioen van 2018, de Europees Kampioen van 2016 en de wereldkampioen van 2014. Die wil je ontwijken. En dat kan gelukkig ook. Volgens uw Telegraaf lezende oom hangt het allemaal af van een erg ingewikkeld schema, maar zo ingewikkeld is dat schema helemaal niet. Dat gaan we na de breek even rustig uitleggen, maar als u daar geen zin in heeft en toch snedig uit de hoek wilt komen, hoeft u alleen het volgende te onthouden: Zwitserland-Turkije cruciaal, het liefst een gelijkspel, anders een kleine overwinning van de Turken. En hup Hongarije.

Dit topic wordt de komende dagen geüpdatet.

Gracenote: 'Ongeveer 33% kans op Tegenstander des Doods'

Dat schema dus

Dit moet u even onthouden

Tegen welk team Nederland speelt, hangt af van de samenstelling van de vier beste nummers 3 die naar de tweede ronde gaan, en dus niet van de volgorde. U ziet het schema hierboven, en daaruit kunnen we concluderen dat er 3 groepen scenario's zijn waarin Nederland ZEKER NIET tegen de nummer 3 uit poule F speelt.

1) De nummer 3 uit poule F plaatst zich niet (nogal wiedes)

2) De nummer 3 uit poule A plaatst zich niet

3) De nummers 3 uit poule B en E plaatsen zich allebei niet

In ALLE ANDERE scenario's speelt Nederland WEL tegen de nummer 3 uit poule F.

Dus...

Scenario's 1 en 2 kunnen uiteraard overlappen, maar uit het bovenstaande blijkt al dat het aantal punten (en doelsaldo) van de nummer 3 in poule A even cruciaal is als dat van de nummer 3 in poule F. Nederland moet dus vooral hopen op nummers 3 met veel punten in poules C (onze eigen poule) en D, en op weinig punten voor de nummers 3 in poule A en F.

In theorie kan een land met 1, 2, 3, 4, 5 of 6 punten als nummer 3 in een poule eindigen. In de praktijk heeft een nummer 3 met 4 of meer punten heeft een hele grote kans bij de beste 4 te eindigen, voor een nummer 3 met 3 punten wordt het spannend en een nummer 3 met 2 of minder punten is vrijwel zeker uitgeschakeld.

Als we de poules een voor een langslopen, ziet u meteen waarom Zwitserland-Turkije cruciaal is.

Poule A

Wat Nederland wil: een slechte nummer 3

Hoe dat het beste kan: een gelijkspel tussen Zwitserland en Turkije

In het ideale geval speelt Turkije gelijk tegen Zwitserland. Zwitserland eindigt dan als derde met 2 punten en maakt grote kans om bij de twee slechtste nummers 3 te eindigen. Als Turkije wint, worden de Turken derde met 3 punten. Nederland moet hopen op een zo klein mogelijke overwinning, omdat het doelsaldo van de Turken dan slecht blijft. Daarmee is de kans alsnog groot dat Nederland een tegenstander uit poule F ontwijkt. Als Zwitserland van Turkije wint, heeft de nummer 3 uit deze poule (Zwitserland of Wales) sowieso 4 punten en is daarmee hoogstwaarschijnlijk door naar de volgende ronde. Dat zou slecht nieuws zijn voor Nederland.

Poule B

Wat Nederland wil: een nummer 3 die hoger eindigt dan de nummer 3 in poule A en/of F

Hoe dat het beste kan: Finland verliest niet van België en Denemarken wint niet van Rusland

Als België van Finland wint, eindigt de nummer 3 in deze poule sowieso met 3 punten en als Denemarken dan van Rusland wint, gebeurt dat alsnog. Grote kans dus op een nummer 3 met 3 punten uit deze poule.

Poule C

Wat Nederland wil: een goede nummer 3

Hoe dat het beste kan: een gelijkspel tussen Oostenrijk en Oekraïne

Gek genoeg is in Oranjes eigen poule de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne belangrijker dan de wedstrijd van Nederland zelf. Nederland moet hopen op een gelijkspel, omdat Oostenrijk dan derde wordt met 4 punten. Als het geen gelijk wordt, eindigt de verliezer als nummer 3 in de poule. In dat geval moet Nederland hopen op een zo klein mogelijk verschil, zodat het doelsaldo van de nummer 3 niet te slecht is.

Poule D

Wat Nederland wil: een goede nummer 3

Hoe dat het beste kan: Kroatië wint niet van Tsjechië of Engeland niet van Schotland

Over deze poule weten we na vanavond meer. In het slechtste geval wint Tsjechië van Kroatië en Engeland van Schotland. Dan staan Kroatië en Schotland samen derde met 0 punten, en kan de nummer 3 in deze poule maximaal 3 punten halen. In de meeste andere scenario's is een nummer 3 met 4 punten (of zelfs met 6) juist wel mogelijk. Hoe beter de nummer 3 in deze poule scoort, des te gunstiger het is voor Nederland.

Poule E

Wat Nederland wil: een nummer 3 die hoger eindigt dan de nummer 3 in poule A en/of F

Hoe dat het beste kan: Spanje of Zweden laat een steekje vallen

Ook in deze poule is pas één speelronde geweest en kan er dus nog van alles gebeuren. Zweden speelt vandaag om 15:00 uur tegen Slowakije en Spanje morgen om 21:00 uur tegen Polen. Ervan uitgaande dat Spanje van Polen en Slowakije wint, hangt het vooral af van de wedstrijd van vandaag. Als Zweden niet van Slowakije wint, maar wel van Polen, eindigt de nummer 3 in deze poule met 4 punten. Als Zweden vandaag wint, is de kans groot dat Slowakije met 3 punten derde wordt.

Poule F

Wat Nederland wil: een slechte nummer 3

Hoe dat het beste kan: stunts van Hongarije

In de groep des doods zelf kan er ook nog van alles gebeuren. Als we ervan uitgaan dat Hongarije alles verliest, eindigt de nummer 3 in deze poule dus sowieso met 3 punten, met een goede kans op 4 (of zelfs 6). Vandaar dat Nederland vooral moet hopen op een stuntje van de Hongaren morgen tegen Frankrijk, of liever nog in de laatste speelronde tegen Duitsland.