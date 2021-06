Belangrijkste OranjeNieuws vandaag. Maxima heeft een nieuwe vriend, die Eloïse is hartstikke gek, Constantijn heeft in goed overleg 3 miljoen gekregen van Sywert uw televisie loopt achter. Uw televee loopt tot wel TWINTIG SECONDEN achter de feiten aan. Wanneer Woutje Weghorst scoort met een wippertje krijgt u die beelden pas 20 tellen later in uw huiskamer. Schuld van NPO, en nog iemand. De persoon in Nederland met de allersnelste tv-verbinding is huiskamer-ajacied S. Brandeis, die al jaren AJAX! schreeuwt als Dusan Tadic nog moet uithalen. In dit artikel in De Stentor wordt alles haarfijn-technies uitgelegd + oplossingen; het komt erop neer dat een ouderwetse coax porno-hark op zolder het snelste beeld geeft. Enfin, de opstelling: Memvis, Weghorst - Frenkie, Wijnaldum, De Roon - Van Aanholt, Blind, De Ligt, De Vrij, Dumfries - Stekelenburg. Die Plofkippenboeren uit OEK hebben vanmiddag gewonnen van die sudetengrieken, dus dat is prihima. Oh ja, en ex CDA-er Sywert is er ook. LIVESTREAM

Update: 1-0 Memvis "10 (penalty)

Ook mooi. 22 seconden "Greet onder de mensen"

Volgende tegenstander. de VLC-players van Noord-Macedonië

DIT MOET GEBEUREN

Als Nederland eerste wordt in de groep speelt Oranje in de tweede ronde tegen de nummer 3 uit groep D (Engeland, Schotland, Tsjechië en Kroatië), groep E (Spanje, Zweden, Polen en Slowakije) of F (Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije). Welke tegenstander het wordt, is afhankelijk van welke nummers 3 doorgaan en te vinden in het schema bij artikel 21.05 in dit document.

Als Nederland tweede wordt in de groep speelt Oranje in de tweede ronde tegen de nummer 1 uit groep A met Italië, Turkije, Wales en Zwitserland.

Als Nederland derde wordt in de groep en doorgaat speelt Oranje tegen de nummer 1 uit groep E (Spanje, Zweden, Polen en Slowakije) of F (Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije). Welke tegenstander het wordt, is afhankelijk van welke nummers 3 doorgaan en te vinden in het schema bij artikel 21.05 in dit document.