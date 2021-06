(FOTO VIA ANP DAT NIET MEER VAN JOHN DE MOL IS ZODAT JOHN DE MOL DEZE DEAL KON SLUITEN)

Slecht nieuws voor de Volkskrant/Donald Duck: ze kunnen RTL toch niet kopen want John de Mol gaat RTL al kopen. Of RTL koopt Talpa. Of ze kopen elkaar. Of RTL koopt een stukje Talpa en Talpa koopt een stukje RTL. Wij weten niet precies hoe het zit maar wat we wel weten is dat u binnenkort op tv alleen nog de keuze hebt tussen NPO en RTL 4, RTL 5, RTL 6, RTL 7, RTL Veronica, RTL Z en RTL Net 5 powered by Linda de RTL. Als u een tijdschrift koopt dan is dat L'RTL magazine en René van der Gijp en Johan Derksen maken alleen nog maar RTL-grappen. Op de Radio krijgen we Sky RTL, Radio 53 RTL met de RTL en Sander Show en Gordon gaat de komende drie jaar Buienradar presenteren. Er is in Nederland een kartelwaakhond maar die zal wel met een kluitje in het ANP-riet worden gestuurd. Veel plezier met de illusie dat er zoiets al gezonde concurrentie tussen mediabedrijven zou kunnen bestaan in Nederland. Was er maar een onafhankelijk weblog dat u kon steunen of zoiets.